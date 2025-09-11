لماذا رفض النصر السعودي انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد؟

تلقى النجم الدولي عبد الإله العمري، صدمة قوية، عقب نأكد استمراره في صفوف فريق النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد فشل انتقاله إلى الاتحاد، وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن.

وعلى مدار الأيام والساعات الأخيرة قبل باب الانتقالات الصيفية، حدث تقدمًا ملموسًا في المفاوضات بين إدارتي الاتحاد والنصر بشأن صفقة التعاقد مع العمري، وسط رغبة واضحة من اللاعب في ارتداء قميص “العميد” خلال الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المحادثات بين الطرفين لم تُحسم، بسبب تمسك إدارة “العالمي” برفع القيمة المالية للصفقة، وهو ما لم يلقَ قبولاً كاملاً من الطرف الاتحادي.

لكن المفاجأة الكبرى، التي كشفت عنها التقارير الإعلامية الأخيرة، بأن فشل رحيل اللاعب الدولي السعودي ليس سببه المال فقط.

صرح الإعلامي الرياضي أسامة التميمي لوسائل الإعلام بالقول: “النصر حاول إنهاء التعاقد مع عبد الله مادو، مدافع الاتفاق، ولكن لم ينجح الأمر، لذك كان القرار هو الإبقاء على عبد الإله العمري للفترة المقبلة وسيتم النظر في أمر رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل”.

وكان مسؤولي الاتحاد قد رصدوا عرضًا صخما وصلت قيمته إلى 55 مليون ريال، والذي لم يكن كافيًا لحسم الصفقة، فيما ذكرت بعض التقارير أن النصر اشترط الحصول على 70 مليون ريال لبيع العمري.

ماذا قدم العمري بقميص الاتحاد؟

الجدير بالذكر أن عبد الإله العمري قد لعب معارًا لنادي الاتحاد في الموسم الماضي 2024/2025، ونجح في قيادته للتتويج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.