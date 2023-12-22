لماذا تمنى أسطورة ليفربول هزيمة مصر بأمم إفريقيا

أعرب مارك لورنسن أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في خسارة منتخب مصر وخروجه مبكرا ومن الأدوار التمهيدية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير القادم.

وأضاف لورنس أن تلك الأمنية لرغبته في سرعة عودة نجم منتخب مصر محمد صلاح إلى صفوف فريقه الإنجليزي ليفربول للمشاركة في منافسات البريميرليج.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية من المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يناير وحتى 11 فبراير القادم، وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب كل من منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وصرح نجم وأسطورة ليفربول في فترة الثمانينيات، خلال مقابلته مع شبكة ” دازن ” “أتمنى أن يخسر منتخب مصر مبارياته الأولى ويخرج من البطولة مبكرا، حتى يعود محمد صلاح بسرعة إلى صفوف ليفربول ويستمر في مشواره في الدوري الإنجليزي”.

حيث يحتل الريدز المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي وبفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال.

ويرغب ليفربول بشدة استعادة لقب الدوري الإنجليزي خاصة أنه غائب عنه منذ أربع سنوات وتحديدا منذ موسم 2019-2020.

وصرح لورنسن الفائز بالدوري الإنجليزي خمس مرات مع الفريق: “ليفربول لديه عدد قليل من اللاعبين الذين يمكنهم تعويض غياب محمد صلاح في تلك المرحلة الحرجة من الموسم الحالي، وأضاف لا أريد التقليل من قدرات منتخب الفراعنة، ولكن مصلحة ليفربول للنادي تتمثل في خروج المنتخب المصري من البطولة الأفريقية في مرحلة مبكرة”.

يذكر أن البطولة الأفريقية سيكون لها تأثير على عدد من الأندية الإنجليزية الأخرى لمشاركة لاعبيها بالبطولة، ومنهم أندريه أونانا من مانشستر يونايتد للعب مع منتخب الكاميرون.