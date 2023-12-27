لماذا أغلق كريم بنزيما حسابه على انستجرام؟

أغلق النجم الفرنسي كريم بنزيما، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، بعد ساعات من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه الاتحاد أمام النصر بخماسية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هجوم كبير من الجماهير على نجم الفريق

وجاء ذلك عقب تعرض بنزيما لهجوم كبير من الجماهير الاتحادية، بسبب المستوى المتذبذب الذي قدمه في المباراة واللقاءات السابقة، حيث لم يتمكن من المساهمة في إحراز أي أهداف، بل وتسبب في إحراز هدف من أهداف النصر.

ضغط نفسي يتعرض له اللاعب

كريم بنزيما يغلق حسابه على انستجرام – صورة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي

ويرى البعض أن إغلاق بنزيما حسابه على “انستجرام” كان ردًا على الهجوم الجماهيري الكبير الذي تعرض له، وربما يكون ذلك بهدف الابتعاد عن الضغوط الحالية، والتقاط الأنفاس قبل استئناف مباريات الفريق في الدوري.

ويشار إلى أن بنزيما شارك في 20 مباراة رسمية مع الاتحاد هذا الموسم، وسجل 12 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.