للمرة 20 في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا

توج نادي ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه المثير على خصمه أوساسونا بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت.

ريال مدريد تقدم مبكرا في النتيجة عن طريق لاعبه البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة الثانية، بعد عرضية مميزة من زميله فينيسيوس جونيور

وحاول ريال مدريد، زيادة الغلة التهديفية لكنه اصطدم بصلابة دفاع الخصم.

وحاول لاعبو أوساسونا، تسجيل هدف التعادل، لكن فشل الأمر، وسط استفزازات بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مع لاعبي الخصم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أوساسونا بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، نجح أوساسونا في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب لوكاس تورو في الدقيقة 58 عن طريق تصويبة قوية خارج منطقة الجزاء.

وحاول ريال مدريد، تعديل النتيجة سريعا، ونجح في الدقيقة 70 في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي رودريجو جويس، بعدما تابع تصويبة زميله الألماني توني كروس.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه حتى صافرة نهاية حكم اللقاء، ليحصد الفريق الملكي، كأس ملك إسبانيا، ويفشل أوساسونا في حصد لقبه الأول في كأس الملك.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أوساسونا، نشرها حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، تشواميني، كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جويس

وجلس على دكة بدلاء الفريق الملكي، مجموعة من اللاعبين وهم كالتالي: أنطونيو روديجر وماريانو دياز وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو وفاييخو وناتشو ولونين وإيدين هازارد وألفارو أودريوزولا.

فيما نشر حساب نادي أوساسونا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة ريال مدريد، على النحو التالي:

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.