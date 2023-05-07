أخبار الرياضة

للمرة 20 في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا

محمود عز

توج نادي ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه المثير على خصمه أوساسونا بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت.

من حساب ريال مدريد على تويتر

ريال مدريد تقدم مبكرا في النتيجة عن طريق لاعبه البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة الثانية، بعد عرضية مميزة من زميله فينيسيوس جونيور

قد يهمك:

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك أسبانيا

الريال ضد أوساسونا..الرئيس بيريز رفقة بعثة النادي الملكي قبل  نهائي كأس ملك إسبانيا 

وحاول ريال مدريد، زيادة الغلة التهديفية لكنه اصطدم بصلابة دفاع الخصم.

للمرة 20 في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا 1 7/5/2023 - 12:58 ص

وحاول لاعبو أوساسونا، تسجيل هدف التعادل، لكن فشل الأمر، وسط استفزازات بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مع لاعبي الخصم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أوساسونا بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، نجح أوساسونا في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب لوكاس تورو في الدقيقة 58 عن طريق تصويبة قوية خارج منطقة الجزاء.

للمرة 20 في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا 2 7/5/2023 - 12:58 ص

وحاول ريال مدريد، تعديل النتيجة سريعا، ونجح في الدقيقة 70 في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه البرازيلي رودريجو جويس، بعدما تابع تصويبة زميله الألماني توني كروس.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه حتى صافرة نهاية حكم اللقاء، ليحصد الفريق الملكي، كأس ملك إسبانيا، ويفشل أوساسونا في حصد لقبه الأول في كأس الملك.

للمرة 20 في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا 3 7/5/2023 - 12:58 ص

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أوساسونا، نشرها حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، تشواميني، كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جويس

للمرة 20 في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا 4 7/5/2023 - 12:58 ص

وجلس على دكة بدلاء الفريق الملكي، مجموعة من اللاعبين وهم كالتالي: أنطونيو روديجر وماريانو دياز وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو وفاييخو وناتشو ولونين وإيدين هازارد وألفارو أودريوزولا.

فيما نشر حساب نادي أوساسونا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة ريال مدريد، على النحو التالي:

للمرة 20 في تاريخه.. ريال مدريد بطلًا لكأس ملك إسبانيا 5 7/5/2023 - 12:58 ص

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات