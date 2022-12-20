للحفاظ على صدارة الدوري.. الأهلي يواجه فاركو مساء اليوم في الدوري المصري الممتاز

يلتقي اليوم الأهلي وفاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يستضيف نادي فاركو النادي الأهلي على ملعب ستاد الإسكندرية، وينتظر متابعي ومحبي القلعة الحمراء مباراة النادي الأهلي اليوم، وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري

يستضيف نادي فاركو اليوم النادي الأهلي على ملعب ستاد الإسكندرية مباراة الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية لمباراة اليوم في تمام الساعة 5 مساءاً بتوقيت القاهرة وفلسطين والسودان، وفي تمام الساعة 6 مساءاً بتوقيت السعودية وقطر، بينما في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت الإمارات.

مباراة الأهلي وفاركو اليوم

يدخل النادي الأهلي اليوم المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري ممتاز برصيد 19 نقطة، كان قد جمعهم من 6 انتصارات متتاليين وتعادل وحيد الجولة الماضية أمام نادي فيوتشر بنتيجة هدف لكل منهما.

بينما يدخل نادي فاركو المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويسعى إلى تقديم مباراة قوية أمام النادي الأهلي لتحسين ترتيب الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن نادي مباراة نادي فاركو اليوم في الدوري المصري الممتاز تعتبر هي المواجهة الثالثة بين الفريقين، حيث تلاقا الفريقين الموسم الماضي انتهت المباراة الأولى لصالح الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تعرض مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، ويتم نقل المباراة عبر قناة On Time Sports 2 مع نخبة من المحللين والفنيين لتحليل اللقاء.