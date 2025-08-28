أخبار الرياضة

للحفاظ على حقوقها.. إدارة يونايتد تتخذ قرار هـام بشأن جناح الفريق

آياتي خيري

تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد إمكانية الإتجاه لتفعيل بند تمديد عقد جناحه الإنجليزي جادون سانشو حتى صيف 2027، في خطوة الهدف منها هو حماية حقوقه المالية وتجنب رحيل اللاعب دون مقابل العام المقبل.

ومن المعروف أن سانشو، الذي خرج من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى بروسيا دورتموند، إلى جانب اهتمام من يوفنتوس وروما، الأخير انضم مؤخرًا لسباق التعاقد معه.

وكان اللاعب في الموسم الماضي معارًا إلى تشيلسي، غير أن النادي اللندني قرر عدم تفعيل بند الشراء الإلزامي، وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن إدارة مانشستر يونايتد أكدت لوكيل أعماله نيتها تمديد العقد، في الوقت الذي تواصل فيه التفاوض مع روما بشأن إعارته هذا الصيف.

وفي سياق متصل تحدثت تقاير عن أن هناك اتفاقًا مبدئيًا تم التوصل إليه مع روما، يتضمن إعارة سانشو مع إلزامية الشراء، لكن وكيل أعماله إيميكا أوباسي يماطل في إتمام الصفقة، سعيًا لانتقال حر يمنح اللاعب مكاسب مالية أكبر في 2026، وهو ما تحاول إدارة يونايتد إحباطه عبر خيار التمديد.

وتجدر الإشارة إلى سانشو جاء إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادمًا من بروسيا دورتموند، وعاد للفريق الألماني معارًا في النصف الثاني من موسم 2023-2024. ومنذ وصوله إلى “أولد ترافورد”، خاض 83 مباراة رسمية، أحرز خلالها 12 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.