للحفاظ على حقوقها.. إدارة يونايتد تتخذ قرار هـام بشأن جناح الفريق

تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد إمكانية الإتجاه لتفعيل بند تمديد عقد جناحه الإنجليزي جادون سانشو حتى صيف 2027، في خطوة الهدف منها هو حماية حقوقه المالية وتجنب رحيل اللاعب دون مقابل العام المقبل.

ومن المعروف أن سانشو، الذي خرج من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى بروسيا دورتموند، إلى جانب اهتمام من يوفنتوس وروما، الأخير انضم مؤخرًا لسباق التعاقد معه.

وكان اللاعب في الموسم الماضي معارًا إلى تشيلسي، غير أن النادي اللندني قرر عدم تفعيل بند الشراء الإلزامي، وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن إدارة مانشستر يونايتد أكدت لوكيل أعماله نيتها تمديد العقد، في الوقت الذي تواصل فيه التفاوض مع روما بشأن إعارته هذا الصيف.

وفي سياق متصل تحدثت تقاير عن أن هناك اتفاقًا مبدئيًا تم التوصل إليه مع روما، يتضمن إعارة سانشو مع إلزامية الشراء، لكن وكيل أعماله إيميكا أوباسي يماطل في إتمام الصفقة، سعيًا لانتقال حر يمنح اللاعب مكاسب مالية أكبر في 2026، وهو ما تحاول إدارة يونايتد إحباطه عبر خيار التمديد.

وتجدر الإشارة إلى سانشو جاء إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادمًا من بروسيا دورتموند، وعاد للفريق الألماني معارًا في النصف الثاني من موسم 2023-2024. ومنذ وصوله إلى “أولد ترافورد”، خاض 83 مباراة رسمية، أحرز خلالها 12 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.