للتاريخ يا رونالدو.. الدون يرفض احتساب ركلة جزاء لـ النصر أمام بيرسبوليس (فيديو)

في لقطة فريدة من نوعها رفض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، احتساب حكم مباراة مواجهة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني، ركلة جزاء لصالح العالمي، ضمن منافسات دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وقرر حكم مباراة النصر أمام بيرسبوليس احتساب ركلة جزاء للفريق السعودي بعد تدخل لاعب الفريق الإيراني مع رونالدو في منطقة الجزاء، لكن اللاعب البرتغالي أشار للحكم بعدم صحة قراره ليتراجع عن قراره.

فيديو.. لقطة رونالدو في مواجهة النصر وبيرسبوليس

https://twitter.com/sdoo_999/status/1729202265075175523?t=vxDui5y0ss_xhE3V5Fetsg&s=19

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 نزاهة رونالدو .. لقطة ستبقى تاريخية. الأسطورة كرستيانو يخبر الحكم مباشرة بـأنه لا يستحق ضربة الجزاء بعد أن حسبها الحكم.

https://t.co/WsK9LsYMIa — عمرو (@bt3) November 27, 2023

في سياق متصل، انتهى الشوط الأول من مواجهة النصر أمام بيرسبوليس بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي يشهدها ملعب الأول بارك معقل العالمي.

وسيطر النصر على أحداث الشوط الأول على الرغم من تعرض لاعب الفريق علي لاجامي للطرد المباشر في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، لكن الفريق واصل سيطرته بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يواصل النصر سيطرته على المباراة خلال الشوط الثاني، حيث يبحث الفريق السعودي عن الفوز خلال هذه المباراة، وذلك للإنفراد بصدارة المجموعة.

وفي حالة انتهت المباراة بهذه النتيجة، فإن العالمي سيستمر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بيرسبوليس في الوصافة بـ 8 نقاط.

بينما يحل الدحيل القطري في المركز الثالث بـ 4 نقاط، واستقلال دوشنبه في المركز الرابع والأخير بنقطتين.