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لقطة خلاف صلاح وكلوب كاملة في مباراة ليفربول ضد ويست هام

محمد فريد عبد العزيز

يبحث الكثير من متابعي كرة القدم عن لقطة الشجار الذي حدث بين نجم ليفربول محمد صلاح والمدرب يورجن كلوب اليوم، وحدث ذلك النقاش الحاد بين كلوب وصلاح في أثناء مباراة ليفربول ضد ويست هام في الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقد انتهت مباراة ليفربول ضد ويست هام بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وبالتالي فإن ليفربول يفقد الأمل في تحقيق لقب البريميرليج هذا العام.

خناقة محمد صلاح وكلوب اليوم 

وأثناء إجراء فريق ليفربول بعض التبديلات في الدقيقة 81 من مباراة ويست هام، حدث نقاش حاد بين اللاعب محمد صلاح ومدرب الفريق يورجن كلوب.

وبعد نهاية المباراة وأثناء مقابلة تلفزيونية أجراها المدرب يورجن كلوب، علق على هذا الموضوع قائلاً: “لقد تحدثت مع محمد صلاح بعد المباراة وانتهى الأمر”.


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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