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“لقد أزعجني”.. ليونيل ميسي يتحدث عن خلافه مع ليفاندوفسكي

محمد فريد عبد العزيز

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن خلافه مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة الأرجنتين ضد بولندا في بطولة كأس العالم 2022.

بعد مرور عام على المباراة بين الأرجنتين وبولندا والخلاف الذي دار بين ميسي وليفاندوفسكي خلال الشوط الثاني من المباراة، علق ليونيل ميسي عن هذا الخلاف خلال لقاء أجراه مع إحدى القنوات الفضائية.

تحدث ميسي عن خلافه مع ليفاندوفسكي قائلاً: “لقد أزعجني تصريحه، لأنني عندما  حققت الكرة الذهبية وقلت ما قلته، ثم تحدث عني بطريقة سيئة، أزعجني ذلك”.

واضاف ميسي: “لكننا تحدثنا واتفقنا على أنه كان سوء فهم، ثم ذهب ليفاندوفسكي إلى برشلونة، وتحدثنا كثيراً عن النادي والمدينة وكل شيء أصبح على ما يرام”.

وعن ضربة الجزاء التي أهدرها ميسي خلال المباراة ضد بولندا قال: “حصلت على الكثير من الأشياء الإيجابية من تلك الركلة ط، من هناك بدأت في التسديد بطريقة مختلفة في التدريبات، عدت كما كان الحال في الأيام الخوالي، وبدأت أنظر لفترة أطول قليلاً، أركز حتى الثانية الأخيرة”.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق الانتصار على منتخب بولندا في بطولة كأس العالم 2022 بنتيجة هدفين دون رد، أحرز أهداف الأرجنتين كل من جوليان الفاريز لاعب مانشستر سيتي حالياً وماك أليستر لاعب ليفربول حالياً.

 


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عن الكاتب:
محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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