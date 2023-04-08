“لقاء كبرياء الزعيم”الهلال ضد الطائي من أجل نسيان كارثة الشباب بدوري روشن السعودي 

يستضيف ملعب فيصل بن فهد اللقاء الهام والذي يجمع ما بين الهلال والطائي في منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2023.

وسوف تنطلق المباراة يوم الاثنين القادم الموافق العاشر من شهر أبريل لعام 2023 وذلك عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتعرض الزعيم لهزيمة قاسية يوم الجمعة الماضية أمام نادي الشباب بنتيجة 3 أهداف نظيفة، حيث قد أحرز أهداف اللقاء كلًا من حسين القحطاني عند الدقيقة 55، والنجم جوانكا عند الدقيقة 68، فيما أضاف الهدف الثالث النجم باهبري عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل ضائع.

ويتواجد الزعيم في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، حيث قد حقق الانتصار في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يحتل نادي الطائي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، حيث حقق الانتصار من قبل في 8 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، بينما قد تعرض للهزيمة في 11 مواجهة.

وتمكن الهلال من الانتصار على الفيحاء في لقاء الذهاب بينهما والذي أقيم يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023، بنتيجة 3 أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

حيث قد تقدم إيغالو عند الدقيقة 39، وبعدها أضاف ديلغادو الهدف الثاني عند الدقيقة 50، بينما قلص الفارق النجم مبينزا عند الدقيقة 57، وبعدها تعادل سعيود عند الدقيقة 64، إلا أن علي بليهي تمكن من تحقيق هدف الانتصار للهلال عند الدقيقة 90.