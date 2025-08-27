“لقاء الصدارة” موعد مباراة ليفربول ضد ارسنال القادمة في الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز

تتزين الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي 2025/2026 بمواجهة القمة المنتظرة على ملعب أنفيلد، والتي تجمع بين ليفربول(حامل اللقب) والوصيف أرسنال في صراع جديد نحو لقب الموسم الحالي، ويتطلع الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح للوصول إلى العلامة الكاملة وتحقيق النقاط الثلاثة ضد أرسنال الساعي لتحقيق ذات الهدف، ومن خلال السطور التالية، نستعرض وأياكم موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول وتفاصيل أخرى عن اللقاء المرتقب.

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة الثالثة، حيث يشهد ملعب أنفيلد مساء يوم الأحد القادم الموافق 31 أغسطس المواجهة التي تفصل الشراكة بين الناديين في صدارة ترتيب البريميرليغ، وذلك في الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت الرياض، وتنقل قناة bein sport hd 1 المواجهة على الهواء مباشرة بشكل حصري للمشتركين فيها بالمنطقة العربية.

ترتيب الفريقان في البريميرليج

بعد مرور جولتين على بداية مباريات الموسم الجديد من البطولة الإنجليزية، يتصدر أرسنال جدول الترتيب في البطولة برصيد 6 نقاط،حققها من إنتصارين على حساب اليونايتد بالجولة الأولى، ثم ليدز في الجولة الثانية، وهو نفس رصيد ليفربول الذي يحتل المركز الثالث خلف توتنهام، برصيد 6 نقاط وهي العلامة الكاملة، بعد فوزين على بورنموث ونيوكاسل.

أسلحة الحسم في الفريقين

يمتلك ناديا أرسنال وليفربول العديد من الأسلحة في جميع الخطوط التي تؤهلهم لتكرار ما قدماه في الموسم الماضي، بل قامت إدارتي الريدز والجانرز بالعديد من التعزيزات القوية على مستوى جميع الخطوط، مع الحفاظ على أبرز العناصر من المواسم الماضية.

ويعتبر المصري محمد صلاح، والإنجليزي باكايو ساكا هما الأبرز في المواجهة، حيث يمتلك اللاعبان موهبة كبيرة قادرة على صناعة الفارق على الجهة اليمنى من الملعب، إضافة إلى تأثيرهم الكبير في مشوار الفريقان في االعامين الماضيين، سواء على مستوى تسجيل أو صناعة الأهداف، بينما تبرز حرب خط الوسط بشدة، عندما يتواجد الثلاثي زوبميندي وديكلان رايس وأوديجارد في مواجهة الثلاثي المرعب جرافينبرغ وماك أليستر وفولريان فيرتز القادم الجديد من بايرليفركوزن في صفقة قياسية هي الأكبر في تاريخ البريميرليغ.