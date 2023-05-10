لقاء التأهل والحسم : موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الشباب وتشرين السوري في إياب كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

أعلن نادي الشباب السعودي منذ لحظات عبر موقعه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن طرح تذاكر مباراة الشباب القادمة ضد تشرين السوري، في إياب الدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، اللقاء الأول الذي لعب الأسبوع الماضي في السعودية أيضاً، كان لقاء تشرين وتعادل فيه الفريقين بهدف لكلاً منهما، ومباراة الليلة هي مباراة العودة الحاسمة التي ستحسم المتأهل إلي المجموعة الثانية، التي تضم “النصر السعودي/ الزمالك المصري” إضافة إلي الفريق الفائز من لقاءي المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي، لينضم إلي التصفيات النهائية التي ستقام في الملاعب السعودية، يحتاج الشباب السعودي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل.

تقام مباراة الإياب على نفس ملعب الذهاب استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض،، وتنقل المباراة فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، وقنوات الكأس القطرية وبي إن سبورت، وهما القنوات المالة لحقوق النقل الفضائي للبطولة، وفيما يلي موعد المباراة وطريقة شراء التذاكر إلكترونياً.

طريقة حجز تذاكر مباراة الشباب ضد تشرين

الدخول على رابط الحجز alshababfc.ticketmx.com.

من |أعلة الشاشة أنقر على أحجز الآن.

سجل البيانات المطلوبة للدخول وهي البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم أنقر تسجيل دخول جديد وقم بتسجيل كافة بياناتك الشخصية المطلوبة ثم أضغط على الموافقة على الشروط العامة.

حدد فئة التذكرة التي تريد حجزها وكذلك حدد رقم المقعد والمكان الذي تريد الجلوس فيه.

أدفع قيمة التذكرة أون لاين ببطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة بك.

أطبع التذكرة على رقم الجوال المسجل في طلب الشراء وقدم الكود عند دخول الملعب.

موعد المباراة

تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 11 مايو في المواعيد التالية بتوقيت معظم الدول العربية.

⚽️ Next Match

🆚 Tishreen Sporting Club

⏱ 8:30 PM

🏟 Prince Faisal Bin Fahad Stadium

🏆 King Salman Club Cup

#️⃣ #YallaShabab #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/oWJ1h3aMKJ — ᴀʟꜱʜᴀʙᴀʙ ꜱᴀᴜᴅɪ ᴄʟᴜʙ 🇸🇦 (@AlShabab_EN) May 10, 2023

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس/ الجزائر/ المغرب.

19.30 : السابعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ ليبيا/ فلسطين.

20.00 : الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ سوريا/ مصر/ قطر/ الكويت/ العراق.

21.30 : الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

أسعار التذاكر

أعلن نادي الشباب أن الأسعار تبدأ من 30 ريال للتذاكر الموحدة شاملة قيمة الضريبة المضافة، 100 ريال لتذاكر الفئة الممتازة، 300 ريال للمنصة.

بطاقة مباراة الشباب السعودي وتشرين السوري