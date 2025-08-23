لعنة الألقاب تطارد رونالدو في السعودية.. الصحف العالمية: أرقام قياسية فردية وخيبة أمل جماعية!

خيبة أمل جديدة تُضاف إلى سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السعودية

فبعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح، بات السؤال يتكرر: هل يستمر التناقض بين تألق رونالدو الفردي وإخفاق فريقه في تحقيق الألقاب الرسمية؟

على الرغم من أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي المثير 2-2، وشهدت وصول رونالدو إلى الهدف رقم 100 بقميص النصر.

ليُصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل 100 هدف أو أكثر مع أربعة أندية مختلفة، إلا أن الإنجاز الفردي لم يكن كافياً لحصد البطولة.

سلطت الصحف العالمية الضوء على هذا الإخفاق، حيث عنونت صحيفة ديلي ميل تقريرها بـ “لعنة كريستيانو مستمرة”، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي ما زال يبحث عن أول لقب رسمي كبير في مسيرته السعودية

بينما أكدت صحيفة ماركا أن “ركلات الترجيح حرمت رونالدو من لقبه الأول”، على الرغم من أنه بذل قصارى جهده وسجل هدفاً في الوقت الأصلي وركلة ترجيح حاسمة.

من جانبها، تحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو عن “ضياع لقب آخر من كريستيانو”، مؤكدة أن النصر تقدم مرتين في اللقاء ولكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه.

لتبقى خزائنه بلا ألقاب رسمية حتى الآن، في ظل مطاردة رونالدو للهدف رقم 1000 في مسيرته.