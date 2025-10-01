لعشاق كرة القدم السعودية..  مواعيد مباريات دور الـ16 فى كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، جدول مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، والذي يشهد واحدة من أقوى مواجهات الموسم، فى كلاسيكو النصر والاتحاد.

ومن المقرر أن يلعب دور الـ16 على مدار يومين، الإثنين والثلاثاء 27 و28 أكتوبر المقبل، ويتضمن ثماني مواجهات متفرقة، تجمع أندية الدوري السعودي والدرجة الأولى، في سباق نحو ربع نهائي البطولة الأغلى في الكرة السعودية.

مواجهات اليوم الأول – الإثنين 27 أكتوبر:

الخليج × التعاون – الساعة 5:35 مساءً

الفتح × الرياض – الساعة 5:35 مساءً

الخلود × النجمة – الساعة 6:00 مساءً

الباطن × الأهلي – الساعة 9:00 مساءً

مواجهات اليوم الثاني – الثلاثاء 28 أكتوبر:

القادسية × الحزم – الساعة 5:35 مساءً

الشباب × الزلفي – الساعة 5:50 مساءً

الأخدود × الهلال – الساعة 6:10 مساءً

النصر × الاتحاد – الساعة 9:00 مساءً (ملعب الأول بارك – الرياض)

وتلقى الأضواء على مواجهة النصر والاتحاد، في كلاسيكو تقليدي يحمل طابعًا خاصًا في البطولة، ويجمع بين طموحات الفريقين الساعيين لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنهما منذ سنوات.

14 ناديًا من دوري السعودي

ووصل 14 فريقًا من الدوري السعودي للمحترفين الدور ثمن النهائي، يتقدمهم الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، الشباب، التعاون، والفتح، في حين يمثّل الباطن والزلفي دوري أندية الدرجة الأولى كأبرز مفاجآت الدور.

وكانت قرعة هذا الدور قد أُجريت الخميس الماضي، وأسفرت عن مواجهات متوازنة، باستثناء صدام النصر والاتحاد، الذي يعد مبكرًا قياسًا بقيمة الفريقين وتاريخهما في البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهات هذا الدور حضورًا جماهيريًا لافتًا، لا سيما في مباريات الهلال أمام الأخدود، والشباب أمام الزلفي، إلى جانب الكلاسيكو المنتظر في ختام الجولة بين النصر والاتحاد.