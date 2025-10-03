لعشاق المتعة الكروية.. أفضل هدافي كأس العالم للشباب عبر التاريخ

يتابع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم واحدة من أقوى والأهم الأحداث حول العالم، وهي بطولة كأس العالم للشباب والتي تشهد أحداث مثيرة ومفاجأة، لعل أبرزها فوز منتخب المغرب على المنتخب البرازيلي والأسباني وتصدر المجموعة.

وفي هذا السياق نتطرق لأبرز هدافي البطولة عبر التاريخ حيث يتصدر الأرجنتيني خافيير سافيولا قائمة هدافي بطولات كأس العالم للشباب عبر التاريخ، يليه البرازيلي أدايلتون في المركز الثاني، بينما لم يتواجد الأسطورة ليونيل ميسي في قائمة العشرة الأوائل.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن الأرجنتيني خافيير سافيولا يتواجد على عرش هدافي البطولة التاريخيين، بعد أن سجل 11 هدفًا في 7 مباريات خلال نسخة 2001، متفوقًا على البرازيلي أدايلتون الذي سجل 10 أهداف في 5 مباريات عام 1997، والنرويجي إيرلينج هالاند الذي أبدع بتسجيل 9 أهداف في 3 مباريات فقط خلال نسخة 2019.

كما جاء الأرجنتيني رامون دياز في المركز الرابع بتسجيل 8 أهداف في 6 مباريات، ويتساوى معه الغاني دومينيك أديياه برصيد 8 أهداف في 7 مباريات عام 2009.

ويمكن القول أن بطولة كأس العالم للشباب منصة تاريخية لصنع النجوم، فقد شهدت أرقامًا قياسية مذهلة، من بينها تسجيل أساطير مثل دييجو مارادونا 6 أهداف في 6 مباريات عام 1979، محتلاً المركز العاشر، وليونيل ميسي 6 أهداف في 7 مباريات، لكنه لم يتواجد في العشرة الأوائل، حيث احتل المركز الرابع عشر في قائمة هدافي البطولة تاريخيًا.

وبدأت منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي، بمشاركة نخبة من أبرز المواهب الشابة في العالم، وسط متابعة واسعة من كشافين كبار الأندية بحثًا عن نجوم المستقبل، لكونها تنتج دائمًا هدافين مميزين.

يأتي الهدافون العشرة الأوائل في ترتيب هدافي البطولة تاريخيًا على النحو التالي:

خافيير سافيولا -الأرجنتين – 11 هدفًا في 7 مباريات

أدايلتون- البرازيل – 10 أهداف في 5 مباريات

إيرلينج هالاند -النرويج – 9 أهداف في 3 مباريات

رامون دياز -الأرجنتين- – 8 أهداف في 6 مباريات

دومينيك أديياه -غانا – 8 أهداف في 7 مباريات

خوسيه إتشيبيريا -إسبانيا – 7 أهداف في 6 مباريات

مارسيل فيتيتشيك -ألمانيا – 7 أهداف في 6 مباريات

أدريانو –البرازيل– 6 أهداف في 5 مباريات

جبريل سيسي -فرنسا – 6 أهداف في 5 مباريات

دييجو مارادونا -الأرجنتين – 6 أهداف في 6 مباريات