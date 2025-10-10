لعشاق الكرة الإيطالية.. مواعيد مواجهات دور الـ16 من كأس إيطاليا

كشف بيان صادر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا عن الجدول الكامل لمباريات دور الـ16 من كأس إيطاليا، والتي ستقام خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 إلى 27 يناير 2026.

ومن المقرر أن تشهد هذه المرحلة دخول الأندية الثمانية الكبرى إلى المنافسة، أبرزها ميلان، يوفنتوس، إنتر، ونابولي، على أن تُقام جميع المواجهات بنظام المباراة الواحدة دون وقت إضافي، حيث تُحسم المباريات بالتعادل مباشرة عبر ركلات الترجيح.

وسنكون على موعد في هذه المرحلة مع مواجهات قوية أبرزها لاتسيو ضد ميلان ويوفنتوس ضد أودينيزي، فيما يسعى حامل اللقب نابولي للحفاظ على لقبه أمام منافسه كالياري.

وفيما يلي جدول المباريات بتوقيت القاهرة:

يوفنتوس × أودينيزي – الثلاثاء 2 ديسمبر، 10:00 مساءً

أتالانتا × جنوى – الأربعاء 3 ديسمبر، 4:00 عصرًا

نابولي × كالياري – الأربعاء 3 ديسمبر، 7:00 مساءً

إنتر ميلان × فينيسيا – الأربعاء 3 ديسمبر، 10:00 مساءً

بولونيا × بارما – الخميس 4 ديسمبر، 7:00 مساءً

لاتسيو × ميلان – الخميس 4 ديسمبر، 10:00 مساءً

روما × تورينو – الثلاثاء 13 يناير، 10:00 مساءً

فيورنتينا × كومو – الثلاثاء 27 يناير، 10:00 مساءً