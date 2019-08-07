لعبة سوريا والعراق غدا.. الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا

ننشر موعد مباراة سوريا والعراق يوم الخميس 8 أغسطس 2019 ولقاء الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا 2019، كما ننشر لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا يوم الخميس مباشرة على الهواء، منتخب سوريا هدفه الان تحسين الصورة وتقديم أداء جيد يرضي الجماهير السورية الكبيرة، ويواجه اليوم منتخب العراق صاحب الأرض والجمهور في مباراة صعبة وقوية، تقام المباراة على ملعب مدينة كربلاء، حيث من المرتقب حضور جماهير كثيرة لمباراة اليوم القوية.

لعبة سوريا والعراق والقنوات الناقلة

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة المباراة عبر قنوات مجانية مفتوحة، حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا والعراق مباشرة هي قناة العراق الرياضية، والقناة الكويتية الرياضية، وقناة الأردن الرياضية، قبل مباريات الجولة الثالثة يوم الخميس، يتصدر منتخب العراق المجموعة برصيد 6 نقاط، منتخب فلسطين في المركز الثاني وله 4 نقاط، منتخب لبنان في المركز الثالث وله 4 نقاط، منتخب سوريا في المركز الرابع وله نقطة واحدة، منتخب اليمن في المركز الخامس وله نقطة واحدة.

موعد مباراة سوريا والعراق في بطولة غرب آسيا

منتخب سوريا بدأ البطولة بخسارة من لبنان بنتيجة 1-2، تلك الخسارة التي تسببت في استقالة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بالكامل، وفي المباراة الثانية يتعادل المنتخب مع اليمن بنتيجة 1-1، موعد مباراة سوريا والعراق يوم الخميس 8-8-2019 سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 مساء بتوقيت سوري والسعودية والكزيت والعراق.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج.