لضم ليليبو.. الهلال السوداني يرفض عرض «المليون دولار» من الزمالك

أكد تقرير صحفي رفض إدارة نادي الهلال السوداني، انتقال الكونغولي ماكابي ليليبو، لاعب الفريق، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة “ريمونتادا”، أن الأمانة العامة بنادي الهلال السوداني، ردت على طلب الزمالك بشأن التعاقد مع ليليبو، بأن اللاعب ليس للبيع.

كانت نفس الصحيفة، أكدت خلال الساعات الماضية أن نادي الزمالك رصد مليون دولار، للتعاقد مع الكونغولي ماكابي ليليبو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن ماكابي ليليبو سجل هدف فوز الهلال السوداني على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أوسوريو مديرا فنيا للزمالك

في سياق آخر، توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى اتفاق مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتولي قيادة الفريق الأول خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ومن المنتظر أن يصل أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل توقيع العقود وبدء مشواره مع نادي الزمالك.