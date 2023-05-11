لخلافة مودريتش وكروس.. ريال مدريد يوجه أنظاره للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، بأن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أحد اللاعبين المؤثرين بصفوف فريق بايرن ميونخ، خلال المستقبل القريب.

ووفقًا لما ذكرته آخر التقارير فإن نادي ريال مدريد بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يبحث عن التعاقد مع بديل مستقبلي للثنائي المخضرم، لوكا مودريتش وتوني كروس، اللذين سيجددان عقديهما مع الملكي لموسم آخر حتى يونيو 2024.

وتشير التقارير الألمانية الموثوقة بأن الخطط المستقبلية الخاصة بالمواسم القادمة تسيطر على عقل مسئولي ريال مدريد وعلى رأسهم، الرئيس فلورنتينو بيريز، لذلك وضعوا اسم جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ على الطاولة.

والمعروف أن جوشوا كيميتش يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو ما سيفيد ريال مدريد حال التعاقد مع اللاعب الألماني المتمرس، حيث لعب النجم الدولي في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط وكذلك المدافع في بعض الأوقات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، وليس لديه النية في الرحيل بنهاية الموسم لكن ربما يحدث ذلك بعد نهاية عقده بالمجان مع البافاري، كما حدث مع ديفيد ألابا، هذا بحسب شبكة “TZ” الألمانية.

وأتمت شبكة TZ بأن كيميتش لا يستبعد الرحيل عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ في المطلق وإنما يريد الانتقال إلى نادٍ لديه قوى كبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا ولن يجد أفضل من ريال مدريد للرحيل إليه.