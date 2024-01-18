“لحظة بلحظة” متابعة مباراة فلسطين والإمارات في كأس أسيا 2023

يفتح ستاد الجنوب في الوكرة أبوابه، لاستضافة مباراة منتخبي فلسطين والإمارات في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أسيا 2023، المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 18-1-2024، ومن خلال هذا المقال سنتابع لحظة بلحظة نتيجة مباراة فلسطين والإمارات.

“لقاء الأشقاء” فلسطين تواجه الإمارات

يواجه منتخب فلسطين الملقب بالفدائي نظيره منتخب الإمارات في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أسيا 2023.

يبحث منتخب فلسطين عن خطف الثلاث نقاط، والحفاظ على آماله في العبور لدور ال16 من البطولة، حيث خسر الفدائي في المباراة الأولى أمام منتخب إيران بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد المدينة التعليمية.

بينما يتطلع منتخب الإمارات لحصد بطاقة التأهل، من خلال الفوز على فلسطين، وذلك بعد الانتصار في اللقاء الأول أمام منتخب هونج كونج بثلاثية مقابل هدف على ملعب خليفة الدولي.

متابعة مباراة فلسطين والإمارات

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي إنطلاق مباراة فلسطين والإمارات، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس الموافق 18-1-2024 على ستاد الجنوب في الوكرة.

ويمكن للجميع متابعة مباراة فلسطين والإمارات على شاشة قنوات beIN SPORTS الناقل الحصري لبطولة كأس أسيا 2023.

منتخب فلسطين 0 : 0 منتخب الإمارات