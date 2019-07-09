لجنة المسابقات تُعلن تعديل مواعيد مباريات الدوري المتبقية بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا

عقب خروج المنتخب الوطني المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا فى دور الستة عشر قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحاج عامر حسين تقديم مواعيد مباريات الدوري المصري المتبقية لمدة 48 ساعة، كما تم تقديم موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لتقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 يوليو.

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة كذلك تقديم مواعيد مباريات الدوري المؤجلة لمدة 24 ساعة وننشر مواعيد مباريات الدوري العام المتبقية بعد تعديها كالتالي:

مباراة الجونة والزمالك تقام يوم الأحد 21 يوليو بدلا من يوم الثلاثاء 23 يوليو على استاد الجونة فى الثامنة مساءً.

مباراة الزمالك والإسماعيلي تقام يوم الأربعاء 24 يوليو بدلاً من يوم الجمعة 26 يوليو على استاد بتروسبورت فى الثامنة مساءً.

مباراة المقاولون العرب مع الأهلى تقام يوم الأربعاء 24 يوليو بدلا من يوم الجمعة 26 يوليو على استاد برج العرب فى الثامنة مساءً.

مباراة الأهلي والزمالك تقام يوم الأحد 28 يوليو بدلا من يوم الثلاثاء 30 يوليو على استاد برج العرب فى الثامنة مساءً.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة وباق له مباراتين مع الزمالك والمقاولون العرب، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة وأنهى جميع مبارياته، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة مع الأهلى والإسماعيلي والجونة، ويحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 52 نقطة وأنهى جميع مبارياته، ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 48 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويحتاج الأهلى للفوز على المقاولون والتعادل مع الزمالك للحصول على الدوري، بينما يحتاج الزمالك للفوز فى الثلاث مباريات المؤجلة له للفوز بالدوري، بينما يمكن للأهلي الفوز بالدوري فى حالة تعثر الزمالك فى أى مباراة من مبارياته الثلاثة دون الحاجة للفوز على الزمالك فى مباراة القمة التى ستجمع بينهما يوم 28 يوليو على استاد برج العرب.