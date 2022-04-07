لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي تُقرر تأجيل مباريات الملحق ونهائي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

محمد خير الحوراني

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباريات الملحق ونهائي دوري الدرجة الثانية بعد ورود خطاب من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق للأمانة العامة يفيد بوجود إجراءات تختص بقضية منظورة.

لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً عبر موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” قال فيه “ورد للأمانة العامة بالاتحاد السعودي خطاب من رئيس لجنة الانضباط والأخلاق يفيد، بوجود إجراءات تختص بقضية منظورة قد توثر على ترتيب دوري الدرجة الثانية”.

وأضاف البيان: «عليه فقد قررت لجنة المسابقات وكإجراء احترازي تأجيل مباريات المحلق والنهائي لدوري أندية الدرجة الثانية حين انتهاء الإجراءات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق»

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.



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