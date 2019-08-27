لجنة الحكام تختار حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كأس مصر

وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم، ويعاونه فى إدارة المباراة كل من محمود أبو الرجال، وسمير جمال، والحكم الرابع أحمد العدوي.

كما اختارت لجنة الحكام برئاسة الكابتن سمير عثمان كل من سعيد حمزة وحمد سلامة حكم خامس للمباراة التى ستقام غداً الأربعاء الموافق 28 أغسطس فى تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويلتقى الفائز من مباراة الزمالك مع مصر المقاصة غداً مع فريق الاتحاد السكندري يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 فى مباراة الدور قبل النهائي، كما تقام غداً الأربعاء 28 أغسطس مباراة بيراميدز مع حرس الحدود فى دور الثمانية، والفائز من المباراة يلتقى مع فريق بتروجيت فى الدور قبل النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل.

وقد أعلن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي “ميتشو” القائمة النهائية الذى سيخوض بها مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كأس مصر غداً والتي تتكون من:-

فى حراسة المرمى: محمد عواد، ومحمد أبو جبل.

فى خط الدفاع: حمدي النقاز، وحازم إمام، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمود عبد العزيز، ومحمد عنتر، وكريم بامبو، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد أوناجم، وإمام عاشور.

فى خط الهجوم: أشرف بنشرقي، ومصطفى محمد، وعمر السعيد.

وتشهد القائمة النهائية لفريق الزمالك التى ستخوض مباراة دور الثمانية فى كأس مصر أمام مصر المقاصة كل من يوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو للإيقاف، ومصطفى فتحي، وخالد بوطيب، ومحمد حسن، وأيمن حفني لعدم الجاهزية، وقد استبعد ميتشو كل من محمد عبد السلام، وإسلام جابر، ومحمد صبحي لأسباب فنية.

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