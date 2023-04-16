ايقاف كهربا 12 مباراة ومليون جنيه غرامة | قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري

ايقاف كهربا 12 مباراة وغرامة مليون جنية أبرز قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وعصام فريد وايهاب عثمان وعزت ابوزيد، الشكوي المقدمة من النادي الاهلي ضد رئيس نادي الزمالك لقيامه بسب وشتم اللاعب محمود كهربا، وأيضاً شكوي من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى ( والذي تم عزله اليوم من محكمة القضاء الاداري ) ضد كهربا وذلك لقيامه بسب وشتم جماهير الزمالك

حيث اتخذت اللجنة قرارات رادعة فيما يلي :

قررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا

ايقاف كهربا عدد ١٢ مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم او رابطة الاندية

غرامة على كهرباء مليون جنيه تُسدد خلال شهر

تحذير النادي الاهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات او اشارات تنطوي علي اخلال بالقيم والاخلاق والقواعد الرياضية

تغريم النادي الاهلي ٢٠٠ ألف جنية تُسدد خلال شهر

كما قررت اللجنة معاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور