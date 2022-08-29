لجنة الاحتراف تصدم جماهير الاتحاد بقرار مفاجئ| ورسالة مؤثرة من فهد المولد

نتناول معكم أبرز أخبار نادي اتحاد جدة التي تصدرت المشهد الرياضي السعودي خلال الساعات الأخيرة بخبري فهد ومهند، تعلق الخبر الأول بانتقال اللاعب التاريخي للفريق “فهد المولد” إلى صفوف نادي الشباب، والأمر الثاني يتعلق بقرار لجنة الاحتراف الذي شكل صدمة للجماهير ولمجلس الإدارة بخصوص اللاعب الدولي مهند الشنقيطي.

انتقال فهد المولد لللشباب

وفي البداية وبعد اتمام تعاقده الرسمي لنادي الشباب لمدة 3 سنوات حتى 2025 قادمًا من الاتحاد، وجه الدولي السعودي فهد المولد، رسالة مؤثرة لجماهير النمور، عبر عن حزنه لانتهاء تعاقده مع ناديه السابق الذي تربى ونشأ فيه وتشرف بخدمته في كافة المراحل السنية له، مؤكدًا انتهاء مشواره مع الاتحاد بشكل رسمي ونهائي، إلا أنه امسه وجماهير سيبقان دائمًا في قلبه وحياته.

كما وجه المولد الشكر لزملائه ورفاقه في الفريق، وشكر خاص لجراح الظفيري وأصدقائه في شركة F16 .

وقرار من لجنة الاحتراف

ومن ناحية أخرى، وفي قرار وُصف بالصادم للعميد وجماهيره، قررت لجنة الاحتراف وقف الظهير الأيمن للفريق مهند الشنقيطي لمدة شهرين، بسبب عدم التزامه بالالتحاق بصفوف المنتخب السعودي الأولمبي خلال بطولة آسيا تحت 23 سنة، خاصةً وأن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية في نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الماضية.

#عاجل | لجنة الاحتراف تقرر إيقاف لاعب #الاتحاد مهند الشنقيطي شهرين لعدم التزامه بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي، وتغريم نادي الاتحاد 300 ألف ريال، وذلك بعد الاستماع لدفاع النادي وثبوت سلامة اللاعب من أي إصابة وفقًا للجنة الطبية. pic.twitter.com/9JnEW28yki — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) August 28, 2022

كما قررت اللجنة أيضًا تغريم فريق الاتحاد 300 ألف ريال، وذلك بعد الاستماع لدواع النادي وثبوت عدم معاناة اللاعب من أي إصابة وفقا للجنة الطبية.