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لجنة الاحتراف السعودية ترد اعتبار مانشيني بعد الخروج الآسيوي القاسي

أحمد علي

أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوبات قاسية وشديدة تجاه السداسي الذي قام المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول عن استبعادهم من قائمة الأخضر لخوض كأس آسيا قطر 2024 الماضية.

وكانت الجماهير السعودية قد هاجمت المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد استبعاده السداسي وهم: “سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد مران، وخالد الغنام، وعلي هزازي”.

وجاء استبعاد مانشيني للسداسي بسبب رغبتهم في عدم تمثيل المنتخب السعودي، حيث كانوا يريدون لعب المباريات دون الانتظام في المعسكر الذي قام المدرب الإيطالي بخوضه لتجهيز اللاعبين.

مانشيني يستعيد اعتباره

استعاد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني اعتباره، بعد حالة الغضب التي سادت وسط الجماهير السعودية بسبب تصرفه الأخير خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، حيث قرر المدير الفني مغادرة الملعب قبل نهاية المواجهة بشكل رسمي، فقد كان لاعب منتخب كوريا على تنفيذ ركلة الفوز لبلاده.

وأبدى المدير الفني للمنتخب السعودي رفضه لما فعله السداسي، حيث خرج في مؤتمر صحفي قبل كأس آسيا ليُعلن عن موقفه وأسبابه من عدم ضمهم.

في المقابل، غضب اللاعبين الستة من قرار روبرتو مانشيني، حيث ناشد سلمان الفرج، قائد الهلال السعودي اتحاد كدة القدم في بلاده بضرورة التحقيق مع مدرب إيطاليا، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتزييف الحقائق.

وكان المنتخب السعودي قد تأثر كثيرًا بهذه الأجواء خلال الفترة الماضية، مما جعله يفقد المنافسة على لقب كأس آسيا بخروجه أمام كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي من البطولة.

الجدير بالذكر أن المنتخب القطري نجح في تحقيق لقب كأس آسيا على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز على نظيره الأردن بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية من البطولة والتي استضافها ملعب لوسيل.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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