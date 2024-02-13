لجنة الاحتراف السعودية ترد اعتبار مانشيني بعد الخروج الآسيوي القاسي

أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوبات قاسية وشديدة تجاه السداسي الذي قام المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول عن استبعادهم من قائمة الأخضر لخوض كأس آسيا قطر 2024 الماضية.

وكانت الجماهير السعودية قد هاجمت المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد استبعاده السداسي وهم: “سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد مران، وخالد الغنام، وعلي هزازي”.

وجاء استبعاد مانشيني للسداسي بسبب رغبتهم في عدم تمثيل المنتخب السعودي، حيث كانوا يريدون لعب المباريات دون الانتظام في المعسكر الذي قام المدرب الإيطالي بخوضه لتجهيز اللاعبين.

مانشيني يستعيد اعتباره

استعاد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني اعتباره، بعد حالة الغضب التي سادت وسط الجماهير السعودية بسبب تصرفه الأخير خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، حيث قرر المدير الفني مغادرة الملعب قبل نهاية المواجهة بشكل رسمي، فقد كان لاعب منتخب كوريا على تنفيذ ركلة الفوز لبلاده.

#تيسير_آل_نتيف | بناءا على القرار الصادر فجميع اللاعبين الستة مخطئون ما لم يثبت العكس في الاستئناف، لا أعتقد بأن هناك لاعب مظلوم.#لجنة_الاحتراف_وأوضاع_اللاعبين#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/fusJMVjhTe — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 12, 2024

وأبدى المدير الفني للمنتخب السعودي رفضه لما فعله السداسي، حيث خرج في مؤتمر صحفي قبل كأس آسيا ليُعلن عن موقفه وأسبابه من عدم ضمهم.

🚨🚨🚨وليد الفراج : القرارات الي طلعت مدروسه

بشكل قانوني 100% واي قانوني يقول

غير كذا قوله شكرًا#لجنة_الاحتراف_وأوضاع_اللاعبين pic.twitter.com/YuVHDBjfoF — ‏محمد هزازي (@HlaaLY10) February 12, 2024

في المقابل، غضب اللاعبين الستة من قرار روبرتو مانشيني، حيث ناشد سلمان الفرج، قائد الهلال السعودي اتحاد كدة القدم في بلاده بضرورة التحقيق مع مدرب إيطاليا، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتزييف الحقائق.

وكان المنتخب السعودي قد تأثر كثيرًا بهذه الأجواء خلال الفترة الماضية، مما جعله يفقد المنافسة على لقب كأس آسيا بخروجه أمام كوريا الجنوبية في الدور ربع النهائي من البطولة.

قبل مباراة #النصر_الفيحاء

في #دوري_ابطال_اسيا

أصدرت #لجنه_الاحتراف_واوضاع_اللاعبين

التابعة لاتحاد المسحل إيقاف #نواف_العقيدي

ومحمد مران وتغريم سلطان الغنام هل هكذا يتم معاملة ممثل الوطن

هل هذا هو الدعم الذي يحتاجه النصر إلى متى يتم معاملة #النصر على أنه عدو

و #الهلال مدلل ..! pic.twitter.com/E0DjmvVoJh — ماجد العالمي 46 (@majed9_999) February 12, 2024

الجدير بالذكر أن المنتخب القطري نجح في تحقيق لقب كأس آسيا على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز على نظيره الأردن بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية من البطولة والتي استضافها ملعب لوسيل.