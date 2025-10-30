لتدعيم الفريق.. برشلونة يرسل كشافته لمتابعة كأس العالم تحت 17 عامًا

يضع نادي برشلونة الاسباني اهتمامه الفترة المقبلة علي دعم الفريق من خلال اكتشاف المواهب الشابة في العالم، بحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية.

قسم الكشافة يتحرك

وقال تقرير الصحيفة أن قسم الكشافة في برشلونة القى الضوء على كأس العالم تحت 17 عامًا، التي ستُقام في قطر وتنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 نوفمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر بمشاركة 48 فريقًا للمرة الاولي في تاريخ البطولة.

وتابع التقرير أن نادي برشلونة يري إنها فرصة عظيمة للبدء في اكتشاف المواهب المبكرة والتأكد من تطور هؤلاء اللاعبين الشباب الذين يتم رسم خرائطهم بالفعل من قبل مدربي النادي، وسيقوم النادي بارسال اثنين من الكشافة المحترفين، أحدهما جواو أمارال ، الذي يرأس قسم الكشافة منذ هذا الموسم، ويحظى بثقة ديكو الكاملة.

وأضافت الصحيفة ان ديكو كان حاضرًا أيضًا في كأس العالم الأخيرة للشباب تحت العشرين عامًا، التي أقيمت في تشيلي ، والتي انتهت بفوز المغرب التاريخي ، وهي البطولة التي ظهر فيها لاعبين مثل المكسيكي جيلبرتو مورا إلى النجومية، والذي يحظى بشعبية كبيرة في برشلونة، والذي يوجد أيضًا على رادار ريال مدريد والعديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز .

مواهب قوية بالبطولة

وأنتهى تقرير الصحيفة بأن دائما بطولة كأس العالم للناشئين تظهر دائما مواهب بارزة مثل البرازيليون أليسون وماركينيوس وكاسيميرو، الذين يشكلون العمود الفقري للمنتخب البرازيلي الحالي بقيادة كارلو أنشيلوتي، وكذلك نيمار جونيور ؛ والإنجليزي فيل فودين ؛ ولاعبا ريال مدريد تشواميني أو ألكسندر أرنولد ؛ والنيجيري فيكتور أوسيمين؛ أو الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري، من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة إلى باير ليفركوزن.

مواهب حالية

وبالنسبة لبرشلونة تضم التشكيلة الحالية بيدري الذي ظهر بزوغه في مونديال الشباب بالبرازيل، بعدها انضم من لاس بالماس إلى برشلونة، ومارك جويو أو هيكتور فورت اللذين لعبوا بالفعل في الفريق الأول.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر للناشئين تحت قيادة المدير الفني أحمد الكأس، في منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997، ويقع ناشئو الفراعنة في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.