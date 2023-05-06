“لا يمكن لأحد أن يوقفه”.. يورغن كلوب يتغنى بأداء الملك المصري بمباراة اليوم

أثنى المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، على النجم المصري محمد صلاح بعد تألقه في الفوز الصعب على فريق برينتفورد في الدوري الإنجليزي، وحقق فريق ليفربول انتصاراً بهدف نظيف في المباراة التي جمعته ببرينتفورد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري.

وقد سجل صلاح هدفاً رائعاً في شباك فريق برينتفورد في الشوط الأول من المباراة. وتألق صلاح بشكل لافت خلال المباراة، حيث قام بصناعة الكثير من الفرص والتحركات الخطيرة على الملعب.

وأعرب كلوب عن إعجابه الشديد بصلاح وبأدائه الرائع خلال المباراة، مشيراً إلى أنه يعد لاعباً مهماً بالنسبة للفريق، كما أشاد بروح الفريق وتضحيات اللاعبين في المباراة الصعبة.

ويأتي هذا الفوز الهام لفريق ليفربول في سباقهم الشديد على اللقب، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المقبلة لتحقيق اللقب، ومن المؤكد أن صلاح سيكون عنصراً مهماً في هذا الصراع المحتدم.

تصريحات يورغن كلوب اليوم

وتحدث كلوب في تصريحات خلال شبكة “سكاي” الإنجليزية:”محمد صلاح رائع طوال الوقت، بالنسبة لنا نعرف قيمته جيدًا”.

واستكمل:”أنا شخصيًا لا أستطيع رؤيته يتوقف عما يفعله، هذا الطبيعي منه، ولد ليُسجل الأهداف”.

وأضاف: “عندما يجلس في الاستوديوهات التحليلية بعد الاعتزال، وبعد بضع سنوات ويعمل كمحلل للمباريات، سيعرف الجميع كم كان جيدًا”.

كما وضح:”لأنه أحيانًا لا يقدر الناس الأساطير بما فيه الكفاية، ولكن بالنسبة لي أقدره دائمًا”.

وأختتم حديثه:”أعلم أن محمد صلاح فخور بتحطيمه للأرقام، وأصبحت لا أعرف كم عدد الأرقام القياسية التي حطمها، لا يمكن لأحد أن يوقفه”.