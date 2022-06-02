لا نريد صلاح.. لماذا طالبت جماهير ليفربول برحيل فخر العرب؟

محمد صلاح حامد محروس غالي هو اللاعب المصري الذي وصل إلى لم يصل إليه أي لاعب عربي آخر، بالفعل إنه فخر العرب لا جدال في ذلك، حيث يلعب الآن اللاعب محمد صلاح في الجناح الأيمن في نادي ليفربول، وآخر الجوائز التي حصل عليها هي جائزة هداف الدوري الإنجليزي، ولكن يبدو أن هذا المستوى لم يعجب جماهير ليفربول الغاضبة، وهو الأمر الذي سيؤثر على تجديد عقده، حيث سينتهي عقد اللاعب محمد صلاح بعد 12 شهر من الآن.

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تغير الوضع بالنسبة إلى نادي ليفربول حينما طالب اللاعب الحصول على 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، بينما يريد النادي منحه 200 ألف جنيه استرليني فقط، ويقارن صلاح نفسه برونالدو والعديد من اللاعبين الآخرين.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل فإن جماهير ليفربول تطالب برحيل صلاح بعد تردد أنباء عن استعداده للانتقال إلى نادي آخر، وذلك في حالة لم يتوفر المرتب الذي طلبه، والجدير بالذكر أن انتقال صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما كان في صيف 2017 بصفقة بلغت 50 مليون يورو.

هل ينتقل محمد صلاح إلى نيوكاسل الإنجليزي؟

وفي الجانب المقابل ذهبت صحيفة الماركا الإسبانية إلى تصريحات سابقة لمحمد صلاح أثناء تواجده في المقاولين العرب، حيث تحدث اللاعب محمد صلاح عن حلمه للانتقال إلى نيوكاسل الإنجليزي، ولكن هل بعد رحلة الإحتراف المثيرة هل يرضى اللاعب محمد صلاح بالانتقال إلى نيوكاسل الإنجليزي؟!

هل طالب جماهير ليفربول برحيل صلاح؟

بالتأكيد بعد خسارة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في وجود صلاح أمام نفس الخصم وهو ريال مدريد، أصبحت جماهير ليفربول غاضبة للغاية، ولا تريد صلاح، حيث قال أحدهم :”تخلصوا من صلاح الآن لأن مستواه أصبح غير مرغوب فيه في الأشهر الأخيرة لذا يجب أن يذهب”، وعلق آخر قائلًا :”تخلصوا من صلاح في هذا الصيف”، وعلق آخر :”دعوه يذهب”.