“لا نريده..هو بخير في مكانه” فريق إنجليزي مغمور يسخر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

قامت أحد الأندية الإنجليزية المغمورة والتي تتواجد في الدوري الوطني الإنجليزي والتي تدعى “بروملي” بالسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال ردها على أحد المنشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر للشركة الراعية للفريق.

حيث قامت شركة فاناراما الراعية لفريق بروملي بالنشر عبر صفحتها الرسمية صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلقت عليها قائلة “هذا الوقت ليس متأخر، أنت تستطيع أن تقوم بإرتداء قميص النادي الأبيض خلال الموسم القادم”.

It's not too late if you want to play in white next season, @Cristiano 👀#TheVanarama https://t.co/yb1MAAD3YE pic.twitter.com/jWbNOeS0DJ

— Vanarama (@Vanarama) May 2, 2023