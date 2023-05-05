“لا نريده..هو بخير في مكانه” فريق إنجليزي مغمور يسخر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

قامت أحد الأندية الإنجليزية المغمورة والتي تتواجد في الدوري الوطني الإنجليزي والتي تدعى “بروملي” بالسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال ردها على أحد المنشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر للشركة الراعية للفريق.

حيث قامت شركة فاناراما الراعية لفريق بروملي بالنشر عبر صفحتها الرسمية صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلقت عليها قائلة “هذا الوقت ليس متأخر، أنت تستطيع أن تقوم بإرتداء قميص النادي الأبيض خلال الموسم القادم”.

لتقوم صفحة فريق بروملي بإعادة تغريدة منشور الشركة الراعية وتعلق عليها مازحة ” لا..هو بخير في مكانه”.

ويتواجد النجم البرتغالي رونالدو حاليًا ضمن صفوف نادي النصر السعودي، حيث قد إنتقل للفريق خلال بداية الموسم الحالي بعقد هو الأعلى تاريخيًا، يتقاضي فيها رونالد ما يقارب 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويرغب رونالدو في مساعدة فريقه في تحقيق لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث أن المنافسة مشتعلة مع نادي الاتحاد المتصدر لجدول الترتيب حتى الآن، حيث ينتظر الفريق مواجهة مرتقبة ضد الخليج يوم الإثنين القادم.