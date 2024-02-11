“لا بديل عن الفوز”.. برشلونة يستضيف غرناطة اليوم في الجولة 24 من الدوري الإسباني 2023-2024

نادي برشلونة يستضيف فريق غرناطة اليوم الأحد الموافق 11 فبراير في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024 ولا بديل عن الفوز بالنسبة للفريق الكتالوني من أجل البقاء في المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة اليوم

ستقام مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني على ملعب نادي برشلونة “مونتجويك” في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وبتوقيت السعودية فإن مباراة برشلونة ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشر، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم عبر قناة Bein sport Hd 1 بتعليق “حسن العيدروس”.

تشكيل برشلونة اليوم

ومن المتوقع أن تكون اختيارات المدرب تشافي لمواجهة غرناطة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جولس كوندي، رونالد اراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جوندوجان.

لاعبي الهجوم: لامين يمال، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.

وقد أعلن نادي برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة غرناطة، وشهدت القائمة عودة الحارس الألماني “تير شتيجن” بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كما عاد كذلك اللاعب البرازيلي رافينها للقائمة بعد التعافي من الإصابة.

ترتيب برشلونة وغرناطة

فريق برشلونة يتواجد حالياً في المركز الثالث برصيد 50 نقطة من خلال 23 مباراة، حقق برشلونة الفوز في 15 مباراة وتعادل 5 مباريات وتلقى 3 هزائم.

بينما نادي غرناطة يتواجد في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة فقط من خلال 23 مباراة، فريق غرناطة حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 6 مباريات وتلقى 15 هزيمة.