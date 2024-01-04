“لا أهتم بالجوائز والأرقام هي من تلاحقني” نادي النصر يتغزل في كريستيانو رونالدو بعد تتويجه بأفضل لاعب في شهر ديسمبر بمنافسات دوري روشن السعودي

تمكن النجم البرتغالي المتألق كريستيانو رونالدو من تحقيق لقب أفضل لاعب في دوري روشن السعودي خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه الأسطورة رونالدو مع نادي النصر السعودي خلال هذا الشهر.

صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر السعودي-المصدر: موقع Cnn

وقامت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” بالتغزل في لاعبه المتألق رونالدو بعد فوزه بتلك الجائزة، حيث قامت بنشر صورة للنجم البرتغالي كريستيانو وقامت بالتعليق على الصورة قائلة: لا أهتم بالجوائز والأرقام هي من تلاحقني.

" لا أهتم بالجوائز والأرقام، هي من تلاحقني " جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في دوري روشن السعودي 🔝

تتزيّـن بقائـد نادي #النصر السعودي كريستيانو رونالدو 🐐 pic.twitter.com/Fnq9MOJqig — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 4, 2024

وقامت صفحة العالمي عبر موقع “X” من نشر أحد الفيديوهات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قامت بالتعليق على هذا الفيديو قائلًا: لم يأت ليلعب فقط..بل جاء لكتابة التاريخ.

وأكملت صفحة نادي النصر السعودي في تغريداتها عن النجم البرتغالي رونالدو قائلة: اليوم نكمل عام على وصول النجم البرتغالي قائد النصر كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية.

لم يأتِ لـ يلعب فقط!

بل جاء لكتابة التاريخ 💛 اليوم نكمل عام ..

على وصول قائد النصر كريستيانو رونالدو 👑

إلى المملكة العربية السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/JgqwTiulJf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2024

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد تمكن من إنهاء عام 2023 وهو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف على مستوى العالم بعد التألق مع نادي النصر السعودي بمختلف البطولات، حيث تمكن رونالدو من إحراز 54 هدفًا متفوقًا على النجمين المتألقين هاري كين “لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني” وكليان مبابي “لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي” والذين أحرزوا 52 هدفًا هذا العام.

هذا بجانب أن رونالدو يتواجد على عرش صدارة دوري روشن السعودي للموسم الحالي حتى الآن وذلك بعد مرور 19 جولة من منافسات البطولة برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على اللاعب ألكساندر ميتروفيتش “نجم نادي الهلال” والمتواجد في المركز الثاني برصيد 17 هدف، بينما يتواجد في المركز الثالث لاعب نادي ضمك “جورجيس نكودو” برصيد 14 نقطة، فيما يحتل المركز الرابع نجم النصر تاليسكا برصيد 11 هدف.

وبعد مرور 19 جولة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي، فإن نادي النصر السعودي والمحترف في صفوفه كريستيانو رونالدو يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 64 نقطة، حيث استطاع العالمي من الانتصار من قبل خلال 15 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد، بينما تعرض للهزيمة من قبل في 3 لقاءات، وقد تمكن نجوم العالمي من تسجيل 55 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفريق 23 هدفًا.

أما نادي الهلال فهو يتواجد على عرش جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن طوال 19 لقاء، بينما تمكن الفريق من الفوز في 17 مباراة، وتعادل خلال مواجهتين فقط، واستطاع لاعبو الفريق من تسجيل 59 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط حتى الآن.

وجاءت نتيجة اللقاء الاخير لنادي النصر بمنافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي بتفوق العالمي على نادي التعاون بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي تمكن فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع للشوط الثاني، ليعزز تصدره لجدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 20 هدف.