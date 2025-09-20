لاييأس من تحطيم الأرقام.. صلاح يتخطى مبابي وميسي برقم قياسي جديد بدوري الأبطال

يستمر تألق النجم المصري محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في قيادة ليفربول لفوز مثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في مباراة دراماتيكية أقيمت مساء الأربعاء على ملعب “الأنفيلد”.

صلاح صانع الفارق

وكما شاهد الجميع فإن صلاح صنع الفارق منذ البداية، حيث تسبب في الهدف الأول من ركلة حرة ارتطمت بآندي روبرتسون وسكنت شباك أتلتيكو في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة السادسة، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل ويصنع لفريق إنجليزي خلال أول ست دقائق من مباراة واحدة، وفقًا لشبكة “أوبتا”.

وعاد نادي أتلتيكو إلى أجواء اللقاء عبر ماركوس يورينتي الذي سجل هدفين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 81، قبل أن يحسم المدافع فيرجيل فان دايك النتيجة لصالح ليفربول بهدف قاتل في الدقيقة (90+2).

زيادة الحصيلة التهديفية

وتمكن صلاح من زيادة رصيده إلى 52 هدفًا في دوري الأبطال (48 في الأدوار الرئيسة و4 في التمهيدية)، ليتخطي بذلك أسطورة أرسنال تيري هنري وينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وانفرد قائد ليفربول برقْم استثنائي جديد، بعدما أصبح أكثر لاعب يساهم تهديفيًا (تسجيلًا وصناعة) في مباريات دوري الأبطال منذ موسم 2017/2018، متفوقًا على الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي.