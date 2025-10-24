لامين يامال يهاجم ريال مدريد …! يسرقون ويهاجمون التحكيم

أثار لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، جدلًا واسعًا قبل أيام من الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني (الليغا)، بعدما أطلق تصريحات استفزازية تجاه جماهير الفريق الملكي.

وخلال بث مباشر مع المذيع والمعلق الرياضي إيباي يانوس، قال يامال ساخرًا:

“نعم، ريال مدريد يسرقون ثم يشتكون، هذا ما يفعلونه.”

وظهر في الحوار بين الطرفين نقاش طريف تخللته نبرة من الثقة والتحدي من جانب لاعب برشلونة:

لامين: لا تفكر كثيرًا.. ستخسر.

إيباي: لا، عليك التسجيل في البرنابيو.

لامين: لقد فعلتها، ألا تتذكر؟

إيباي: هل ستسجل يوم الأحد أم لا؟

لامين: لا أعلم، ما رأيك؟

إيباي: لا أعلم، البرنابيو صعب.

لامين: آخر مرة 4-0.

وقد أثارت هذه العبارات موجة من الجدل بين جماهير الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مشجعو ريال مدريد كلامه استفزازًا متعمدًا قبل المباراة، بينما أشاد أنصار برشلونة بثقته وشجاعته رغم صغر سنه.

ويُعد لامين يامال (16 عامًا) أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، ويُنتظر أن يكون أحد أهم أوراق برشلونة الهجومية في الكلاسيكو المقبل الذي يُقام على ملعب سانتياغو برنابيو.