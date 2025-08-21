لامين يامال.. الموهبة التي تتحدى المستحيل وتبحث عن عرش كرة القدم

في وقت يبحث فيه برشلونة عن نجم يحمل راية الفريق للمستقبل، يطل الإسباني الشاب لامين يامال كواحد من أبرز المواهب الكروية التي شغلت الجماهير والإعلام معًا، بعد موسم مذهل خطف فيه الأضواء بأرقامه وأهدافه، يبدو أن يامال لا يكتفي بما حققه حتى الآن، بل يسعى لوضع بصمته الخاصة في سجل أساطير كرة القدم.

بداية الموسم ورسالة الرقم 10

ارتداء يامال القميص رقم 10 لم يكن مجرد تفصيلة عابرة، بل إعلان صريح عن استعداده لتحمل المسؤولية.

وفي أولى جولات الدوري الإسباني أمام مايوركا، غاب ليفاندوفسكي للإصابة، فتولى النجم الصاعد دور البطولة، وصنع هدفين لزملائه، ثم دوّن اسمه بنفسه في قائمة الهدافين بتسديدة رائعة وضعت برشلونة في المقدمة بثلاثية نظيفة.

الأرقام لا تكذب؛ يامال تصدّر إحصائيات الجولة الأولى في التسديدات (9 محاولات)، والكرات على المرمى (3)، والتمريرات العرضية (4)، والمراوغات الناجحة (6). أرقام تثبت أن برشلونة يمتلك لاعبًا استثنائيًا قادرًا على صناعة الفارق في أي لحظة.

احتفالية ملكية وطموح لا حدود له

واحدة من اللقطات التي خطفت الأنظار كانت احتفال يامال بعد هدفه الثالث، حين قلد حركة ليبرون جيمس الشهيرة بوضع التاج، في إشارة واضحة إلى رغبته في اعتلاء عرش كرة القدم، تمامًا كما فعل ليبرون في كرة السلة.

من ميسي ونيمار إلى ريو فرديناند وماكمانامان، لم يتردد كبار اللعبة في الإشادة بموهبته، حيث وصفه المعلق الإنجليزي الشهير قائلًا: “أحيانًا يُغضب خصومه بموهبته الكبيرة، لكنه لاعب استثنائي ومشاهدته متعة خالصة”.

ولكي يقطع الطريق أمام أطماع الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها باريس سان جيرمان، حرص برشلونة على تجديد عقد يامال حتى 2031 مع شرط جزائي ضخم، بعدما رفض عرضًا قياسيًا وصل إلى 250 مليون يورو.

يامال.. أسطورة قادمة

كل المؤشرات تؤكد أن لامين يامال ليس مجرد موهبة عابرة، بل مشروع أسطورة جديدة قادرة على إعادة أمجاد البلوغرانا وكتابة تاريخ جديد لكرة القدم العالمية.