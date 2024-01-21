لاعب نادي النصر يوضح حقيقة تصريحاته ضد الدوري السعودي

تحدث لاعب نادي النصر السعودي “إيمريك لابورت” عن بعض التصريحات التي تم تداولها في الآونة الأخير على لسان اللاعب، وكانت التصريحات المتداولة على أن لابورت قام بانتقاد بعض الأشياء في الدوري السعودي.

وبعد أن قام اللاعب لابورت بإجراء مقابلة صحفية، تم تداول بعض التصريحات بشكل خاطئ على أن لابورت نادم على الإنتقال للدوري السعودي وأنه ذهب فقط من أجل المال.

لكن لابورت قام بنفي تلك التصريحات عبر حسابه الشخصي على منصة إكس.

وفي بث مباشر على حسابه على انستغرام تحدث لابورت قائلاً: “صحيح أن بعض التصريحات التي قلتها كانت في لحظة لم أفكر كثيراً ولكن على أي حال الترجمة إلى بعض اللغات لم تكن صحيحة”.

واضاف: “أنا سعيد في السعودية والناس رائعين هنا، كونوا هادئين عند سماع أي شيء”.