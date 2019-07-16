لاعب الهلال السعودي بن شرقي ينتقل لنادي الزمالك المصري

كشفت العديد من التقارير الصحفية الرياضية في دولة المملكة العربية السعودية عن إنتقال اللاعب المغربي لاعب نادي الهالل السعودي أشرف بن شرقي،لصفوف نادي الزمالك المصري، وذلك بعد المفاوضات الطويلة والمكثفة التي شهدتها تلك الصفقة خلال الأيام الماضية، ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوف في الفترة الإنتقالية الحالية من اجل تدعيم صفوف النادي المصري بالعديد من اللاعبين المحترفين والمميزين، وذلك من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والعالمية التي يشارك فيها النادي المصري.

يذكر ان أشرف بن شرقي قد إنضم للعب في صفوف نادي الهلال السعودي منذ عام 2018 وفي عقد مدته لثلاث سنوات، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب ليرحل على سبيل الإعارة لصفوف نادي لانس الفرنسي، قبل أن ينتقل لنادي الزمالك المصري بعد المفاوضات المكثفة للظفر بخدمات اللاعب المغربي.

أشرف بن شرقي ديبالا العرب

يعتبر النجم المغربي أشرف بن شرقي من أبرز اللاعبين العرب الذين يمتلكون مهاراة عالية وكبيرة تشبه إلى حد كبير نجم يوفنتوس ديبالا، هذا ويجيد بن شرقي اللعب فى العديد من المراكز، وقد توج النجم المغربي هداف بطولة تولون الدولية لكرة القدم في عام 2015 برصيد أربعة اهداف، وقد قاد نادي الوداد المغربي إلى الفوز في بطولة دوري ابطال أفريقيا بعد أن احرز ثمانية أهداف وصناعة 7 أهداف، ويعتبر من أمهر اللاعبين في الشرق الاوسط رغم أنه لم يفوق مع نادي الهلال السعودي.