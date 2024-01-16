لاعب النصر السابق هو الهداف.. تاريخ مواجهات السعودية وعمان قبل مباراة اليوم في كأس آسيا 2023

كل عشاق منتخب السعودية على موعد مع مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، سوف تجمع الخضر مع منتخب عمان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في دولة قطر، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وتاريخ مواجهات السعودية ضد عمان.

موعد مباراة السعودية وعمان

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 على ملعب خليفة الدولي بدولة قطر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

🟢 يوم المباراة 🟢 🇸🇦 السعودية 🆚 عُمان 🇴🇲

🖥 | @ssc_sports

🕙 | 30 : 8 مساءً – بتوقيت السعودية

🏟 | استاد خليفة الدولي

🏆 | الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 . pic.twitter.com/be3fAnvM6v — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 16, 2024

تاريخ مواجهات السعودية وعمان

واجه المنتخب السعودي نظيره منتخب عمان من قبل في 22 مباراة، تنوعت ما بين مباريات ودية وأخرى رسمية وفي عدة مسابقات مختلفة.

واستطاع المنتخب السعودي أن يحقق الفوز في 18 مباراة، في حين انتصر منتخب عمان في مباراتين وحسم التعادل نتيجة لقاءين آخرين.

والجدير بالذكر أن الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان هو لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، والذي زار شباك منتخب عمان في 6 مناسبات.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2023، وينافسه كل من: تايلاند، قيرغيزستان وعمان.