لاعب الأهلي السابق ينضم للرجاء المغربي

ما أشبه الليلة بالبارحة، وما للطير من مكان يعود إليه إلا منزله الذي تربى فيه حتى وإن سعى للرزق في أنحاء الدنيا، وهو ماحدث مع نجم الدفاع المغربي بدر بانون، حيث أعلن نادي الرجاء المغربي، مساء الأربعاء، بشكل رسمي عن عودة المدافع الدولي بدر بانون إلى صفوف الفريق، قادما من قطر القطري، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

بيان رسمي من الرجاء

وقال بيان رسمي صادر عن النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترحيبي يحمل عنوان: “بعد غياب، عاد العشق.. بدر بانون في داره”، في إشارة رمزية إلى عودة اللاعب إلى الفريق الذي شهد انطلاقته وتألقه.

وعلق نجم الأهلي السابق بانون في تصريحه لقناة النادي أثناء تقديمه بعد عودته للقلعة الخضراء: “الرجاء هي الحب والحياة والعشق منذ الطفولة، وحين تفوز تسعدك”.

تعليق بانون

وتابع بانون: “ترعرعنا على حب الرجاء في المنزل وفي الحي. إنه منزلي قبل أن يكون فريقي، واليوم جاءتني فرصة جديدة لحمل قميص النادي العريق”.

وواصل : “إنه إحساس غريب بالعودة لحمل قميص النادي، ولم أشعر به في باقي الأندية مع احترامي لها. قميص الرجاء له شعور خاص”.

وأنهى : “الإنسان عليه الافتخار بحبه لهذا الكيان الكبير، المعروف بتاريخه و’التيكي تاكا’، وأفتخر بأنني واحد من أبناء النادي”.

وكان بدر بانون قد لعب للنادي الأهلي خلال الفترة من 2020 حتى 2022، قبل انتقاله إلى قطر القطري.