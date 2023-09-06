لاعبو النصر ينضمون لمنتخباتهم الوطنية بما فيهم المنتخب السعودي للمحليين

أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي عن التحاق محترفيه الأجانب بمنتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي، في سبتمبر الجاري .

نجوم النصر السعودي المنضمين للمنتخب السعودي- الصفحة الرسمية لنادى النصر

حيث ينضم المهاجم كريستيانو رونالدو ولاعب خط وسط الميدان أوتافيو لقائمة البرتغال، والمدافع إيميرك لابورت لقائمة إسبانيا، ولاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش لقائمة كرواتيا، حيث تستعد هذه المنتخبات لخوض تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

كما تم استدعاء المهاجم ساديو ماني لقائمة منتخب السنغال، الذي يخوض مباراه في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ومباراة ودّية اخري مع منتخب الجزائر.

جدير بالذكر أن الرباعي الأجنبي المحترف في صفوف النصر قد ساهم في وقوع النادي في المركز السادس برصيد تسعة نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

علي الجانب الآخر تم استدعاء ستة لاعبين محليين من نادي النصر للانضمام الي قائمة المنتخب السعودي، الذي سيواجه كل من كوستاريكا وكوريا الجنوبية.