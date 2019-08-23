في حوار له مع جريدة إل ميركوريو التيشيلية أكد المدير الفني السابق للنادي الأهلي مارتن لاسارتي أنه تفاجئ بقرار الإقالة وأكد على أنه لم يكن يتوقعها.

وشدد على أن الأمر بالنسبه له غريب وأن هناك احتمال لحدوث أشياء لا يعرفها وذلك لأنه حاصل منذ أيام قليلة على بطولة الدوري المصري وتم معاملته مع اللاعبين كالأبطال. ووصفت الجريدة التشيلية الأيام الحالية للاسارتي في مصر بالأيام المرة خاصة أن المدرب الأرجواني مازال متواجد في القاهرة في انتظار التفاوض للحصول على الشرط الجزائي الذي يقدر بحوالي 240 ألف دولار.

لاسارتي ومسيرة متخبطة مع النادي الأهلي

كان المدير الفني السابق للنادي الأهلي تولى مسئرلية الفريق في يناير الماضي خلفا للفرنسي باترس كاريرون وخاض مع الفريق الأحمر 31 مبارة وعلى الرغم من التتويج مع النادي ببطولة الدوري للمرة ال 41 والتي يعتبرها البعض الأصعب في تاريخ الشياطين الحمر.

إلا أن هناك بعض المحطات في مسيرة الفريق التي تعد غصة في حلق جماهير النادي الأهلي أهمها الخروج بهزيمة مخزية من بطولة إفريقيا على يد صن داونز الجنوب إفريقي ب 5 أهداف مقابل لا شئ.

إما القشة التي قصمت ظهر البعير فهي الهزيمة للمرة الثالثة على التوالي على يد المدرب الأورجواني من نادي بيراميدز حيث خسر الأهلى من بيراميدز في مبارة الذهاب والعودة في بطولة الدوري المصري ثم الهزيمة والخروج من بطولة الكأس.