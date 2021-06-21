لابورتا يضع خطة مجنونة لجلب كريستيانو رونالدو إلى برشلونة

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن النجم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بات هدفا لخوان لابورتا رئيس برشلونة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا لم يقدم العرض لوكيله خورخي مينديز ولكن لا تزال هناك خطة مجنونة من أجل ضم كريستيانو رونالدو إلى برشلونة.

ويسعى برشلونة لإجراء صفقة تبادلية من خلال إشراك بعض اللاعبين من برشلونة للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو في مقدمتهم سيرجي روبرتو الظهير الأيمن للفريق وأيضا أنطوان غريزمان.

ولم تتضح الصورة بشأن إمكانية موافقة رونالدو على عرض برشلونة لاسيما أن اللاعب يملك تاريخا طويلا مع ريال مدريد ولا يسعى لخسارة عشاقه من النادي الملكي ولكن يبدو أن كل شيء يمكن أن يتحقق في كرة القدم.

ويسعى لابورتا لإقناع رونالدو باللعب بجانب ليونيل ميسي والذي سيعد ذلك بمثابة فرصة عظيمة ستظل الصحافة في إسبانيا وأوروبا تتحدث عنها لفترات طويلة.

وفي المقابل فإن لابورتا يدرك أن راتب رونالدو يبدو ضخما ولكن الظروف التسويقية قد تساهم في جلب اللاعب كي يحقق البلوغرانا أرباحا من مصادر أخرى مثل التسويق وبيع القمصان ولعب المبارات الودية مقابل المال وغيرها من مصادر التمويل الأخرى.

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وذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس يسعى للتخلص من كريستيانو رونالدو بسبب راتبه الضخم مع السيدة العجوز وهو ما فتح الباب أمام برشلونة كي يفكر في جلب الدون من إيطاليا نحو ملعب الكامب نو.