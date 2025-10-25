لابورتا يؤكد: أنقذنا برشلونة.. وسنحقق إيرادات تاريخية هذا الموسم

قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أن الإدارة الحالية نجحت فى إعادة النادي إلى المسار الصحيح، على المستويين الرياضي والمالي، مشددًا على نيّته الترشح مجددًا لولاية ثانية مع نهاية الموسم الحالي.

تصريحات لابورتا

وأضاف لابورتا، “تشرفت بقيادة هذه الإدارة خلال أربع سنوات صعبة، لكننا نجحنا في إعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها، نحن اليوم في وضع أفضل بكثير مما كنّا عليه سابقًا، أسمع بعض الانتقادات، وهذا أمر طبيعي، فدائمًا هناك مجال للتحسن والتطور.”

وتابع رئيس البارسا “لدينا فريق يمتلك الحاضر والمستقبل، وهو ما تؤكده جائزة ‘الكوبا’ التي فاز بها لاعبو النادي فى أربع من آخر خمس سنوات، هذه الإنجازات الفردية تعكس جودة العمل داخل النادي وعودة الألقاب إلى أحضان برشلونة.”

وأكد لابورتا “حققنا فائضًا قدره 2 مليون يورو، وبلغت الإيرادات 994 مليون يورو، وهو رقم مثير للإعجاب في ظل لعبنا خارج ملعبنا الأساسي، كما حققنا رقمًا قياسيًا تاريخيًا في عقود الرعاية بقيمة 259 مليون يورو، بفضل توسعنا في السوق العالمية وتسويق العلامة التجارية للنادي، ونتوقع إيرادات بقيمة 1075 مليون يورو فى هذا الموسم.”

خفض العجز في الرواتب

ونوه لابورتا إلى نجاح النادي في خفض العجز في الرواتب وتحقيق توازن مالي ملحوظ: “بفضل عمل ديكو وفريقه، تمكّنا من تخفيض العجز بنسبة نقطتين مقارنةً بالموسم الماضي، ووضعنا هيكلًا مستدامًا للرواتب، كما قلّصنا الدين المفروض من رابطة الدوري بمقدار 90 مليون يورو، وهذا إنجاز حقيقي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.”

كما وصف لابورتا موسم 2024-2025 بـ”التاريخي”، بعد التتويج بالثلاثية المحلية، وقال: “حققنا الثلاثية المحلية بأسلوب يعكس هوية برشلونة، وأعدنا الفرحة لجماهيرنا، أود أن أشيد بعمل المدير الرياضي ديكو، والمدرب هانزي فليك، والطاقم الفني والطبي، خصوصًا الراحل كارلوس ميانو الذي غادرنا في مارس الماضي.”

وأشاد بروح الفريق قائلاً، “لدينا غرفة ملابس متميزة، تجمع بين عناصر لاماسيا وأصحاب الخبرة، وكلهم تحت قيادة فليك أثبتوا قدرتهم على تحقيق أهداف النادي.”

قرارات صعبة

وقال خوان لابورتا أن الإدارة لجأت لقرارات صعبة في ملفات معقدة، مشددًا على أن كل ما تم كان بدافع “حب برشلونة”: كنا شجعانًا في الكثير من القرارات. أنقذنا النادي من أزمة حقيقية، واليوم نحن نتقدّم بثبات، لم ننتهِ بعد، لكننا حققنا تطورًا كبيرًا. أشكر جميع المدراء والموظفين على إخلاصهم وعملهم.”

وواصل :” سمعتُ منذ 4 سنوات أننا سنحوّل برشلونة إلى شركة عامة اسمحوا لي أن أنفي هذا. نحن نعمل على ضمان بقائكم مالكي النادي.

وأتم رئيس برشلونة :” ملعب سبوتيفاي كامب نو حلم جماعي لجماهير برشلونة، وإرثٌ ستتركه الأجيال القادمة، لقد تحلينا بالشجاعة لإعادة إحياء هذا المشروع الذي كان مُعلّقًا. على الأعضاء أن يروا هذا الحلم يتحقق ويعيشوه، لقد عملنا بلا كلل للحصول على التصاريح من مجلس المدينة التي ستسمح لنا بالعودة إلى الملعب.