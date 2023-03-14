لأول مرة نادي تشيلسي يشارك المسلمين إفطارا جماعيا خلال رمضان

تشيلسي ينظم إفطارا جماعيا بمناسبة شهر رمضان

أعلن نادي تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين 13 مارس أنه سينظم بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية إفطارا جماعيا في رمضان القادم، وذلك في ملعب الدوري الإنجليزي الممتاز “ستامفورد بريدج”.

وسينظم الإفطار يوم 26 مارس 2023 أي بعد ثلاثة أيام من دخول شهر رمضان المبارك الذي يتزامن مع فترة التوقف الدولي.

وقال النادي في البيان “يوم الأحد 26 مارس سيستضيف تشيلسي إفطارًا جماعيا على ملعب “ستامفورد بريدج”، لأول مرة بالنسبة للنادي وملعب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف البيان “سترسل الدعوة إلى العديد من المساجد المحلية وأفراد الجالية المسلمة في تشيلسي، وطلاب المدارس لحضور الإفطار إلى جانب موظفي نادي تشيلسي”.

وأضاف النادي الإنجليزي أن الحدث “سيقام بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية”، وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 2013 حائزة على عدة جوائز وتهدف إلى التقريب بين المجتمعات وتشجيع تفهم شعائر المسلمين في شهر رمضان.

ويذكر أن تشيلسي أطلق في عام 2021 حملة ضد العنصرية.