لأول مرة مصر تستعد لتنظيم دورة الألعاب البارالمبية الوطنية

تستعد اللجنة البارالمبية لأول مرة تنظيم دورة الألعاب البارالمبية الوطنية وذلك بمشاركة الاتحادات البارالمبية والأولمبية التي تدير الرياضات البارالمبية التي تتكون من 19 رياضة حيث تسعى اللجنة المنظمة لهذه الدورة لتنظيم البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وذلك في نهايات عام 2022 بالتحديد في شهر ديسمبر وذلك بمناسبة الاحتفال الدولي بيوم المعاق وذلك بمشاركة عدد من اللاعبين حول العالم من الجنسين.

دورة الألعاب البارالمبية الوطنية

أقامت مصر دورة مصغرة للدورة البارالمبية وهي الدورة الأهلية وذلك لجميع الرياضات البارالمبية لجميع الإعاقات من الجنسين الرجال والنساء حيث من المتوقع مشاركة عدد 3000 لاعب ولاعبة وذلك بالإضافة إلى لجان التنظيم واللجان التحكيمية، ويمكنك التعرف علي وتم الإعلان عن ذلك العدد بعد مخاطبة الاتحادات البارالمبية والأولمبية للمشاركة في تلك الدورة التي تقام في مصر لأول مرة في تاريخها الرياضي في تلك الرياضات.

جهود الاتحاد المصري للألعاب البارالمبية

اجتمع رئيس اللجنة البارالمبية الأستاذ حسام الدين مصطفى بجميع رؤساء الأندية المقيدة في اتحاد الألعاب البارالمبية وذلك من أجل مناقشة كافة سبل التعاون مع الأندية ومراكز الشباب ودعمها من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي لتلك الدورة بالإضافة إلى توحيد الهدف الأساسي للمشاركين في الدورة، حيث تعتبر تلك الأندية هي المصدر الأساسي للرياضيين من ذوي الإعاقة، كما حث رئيس اللجنة على زيادة أعداد الممارسين لتلك الرياضة قائلاً أن الرياضة حق لكل ذوي الإعاقة.

الدورة البارالمبية القاهرة 2022

على حسب المصادر الرسمية للاتحاد المصري فسوف تكون الدورة متكونة من 19 رياضة بارالمبية، كما قالت المصادر أيضاً أن عدد تلك الرياضات سوف يرتفع في الدورة القادمة المقامة في باريس 2024 حيث إنه سوف تقام بعدد 22 رياضة بارالمبية، وقد نظمت اللجن المصرية برئاسة الدكتور حسام مصطفى عدد من تجارب الاختيار النهائي للفريق المصري لرفع الأثقال حيث شارك حوالي 80 لاعب ولاعبة من الفئات المختلفة، وكان الاختبار يضم جميع لاعبي الأندية بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين.

كما وضعت اللجنة عد من الأرقام التأهيلية وذلك طبقاً للتصنيف العالمي وسوف يبدأ معسكر مغلق للمنتخب من أجل التجهيز لتلك الدورة بالإضافة إلى الاستعداد للمشاركة في بطولة أفريقيا التي تقام أيضاً في القاهرة في فترة ما بين 23 إلى 31 أكتوبر وذلك بمشاركة 12 اتحاد في الاتحاد الأفريقي وذلك للتأهل للمشاركة في دورة باريس 2024.