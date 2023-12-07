لأول مرة في تاريخه عبر 111 عاما… سانتوس البرازيلي يهبط إلى الدرجة الثانية

في صدمة كبيرة لجماهيره، هبط نادي سانتوس البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عاما، بعد خسارته أمام فورتاليزا بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري البرازيلي لهذا العام.

وأنهى سانتوس الموسم برصيد 43 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن باهيا، الذي فاز على أتليتيكو مينيرو برباعية لهدف، وبفارق نقطتين عن فاسكو دي غاما الذي فاز بهدفين لهدف ضد براغانتينو.

حالة من الحزن والغضب لدى الجماهير

وتسببت تلك الخسارة في حالة من الحزن والغضب والهياج لدى جماهير سانتوس، التي اقتحمت الملعب بعد نهاية المباراة، وأجبرت اللاعبين على الهروب نحو غرف خلع الملابس، بالإضافة إلى حالة الشغب بالشوارع وحرق السيارات.

صدمة للنادي الأعرق بالبرازيل

وتعتبر هذه الخسارة صدمة كبيرة لسانتوس، الذي يعتبر أحد أكثر الأندية نجاحا في البرازيل، حيث فاز بلقب الدوري البرازيلي 22 مرة، ولقب كأس ليبرتادوريس 3 مرات.

كما أن سانتوس هو النادي الذي لعب فيه بيليه، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، لأكثر من عقد من الزمان.

وسيلعب سانتوس في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، وسيحاول العودة إلى دوري الدرجة الأولى في أسرع وقت ممكن.

الأسباب التي أدت إلى هبوط سانتوس

يرى الخبراء أن أهم الاسباب التي تكمن خلف سقوط الفريق، هي تراجع مستوى الفريق بشكل عام في السنوات الأخيرة، وعدم الاستقرار الفني في الفريق، حيث تم تغيير المدربين 3 مرات خلال الموسم الحالي، وكذا إصابة بعض اللاعبين المؤثرين في الفريق، مثل دييغو سوزا وجواو فيليبي.

وعلى الرغم من هذا الهبوط، إلا أن سانتوس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في البرازيل والعالم، ويتوقع أن يعود إلى دوري الدرجة الأولى في أقرب وقت ممكن.