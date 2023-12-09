لأول مرة في تاريخه الأهلي بطل السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

في مباراة مثيرة وشهدت ندية كبيرة، توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-24، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

خاض الأهلي المباراة بوصفه بطلًا لكل من الدوري والكأس، بينما خاض الزمالك اللقاء بصفته الوصيف.

أحداث اللقاء وتفوق أهلاوي

وقدم الأهلي أداءً قويًا طوال المباراة، وتمكن من السيطرة على مجريات اللعب معظم الوقت، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وجاء تألق محمد لاشين وأحمد هشام سيسا وعبد الرحمن فيصل أبرز عوامل فوز الأهلي بالمباراة.

وبهذا الفوز، يواصل الأهلي حصده للألقاب في الموسم الحالي، حيث سبق له الفوز بالدوري والكأس وكأس الكؤوس العربية.

بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي، وتمكن من التقدم في النتيجة بثلاثة أهداف، قبل أن يتعادل الزمالك في الربع الثاني.

وفي الربع الثالث، تمكن الأهلي من استعادة تقدمه، وحافظ عليه حتى نهاية الربع.

وفي الربع الرابع، واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن من الفوز بالمباراة بنتيجة 26-24.

قائمة فريق يد الأهلي

محمد إبراهيم – عبد الرحمن طه – عمر خالد «كاستيلو» – أحمد هشام «سيسا» – محسن رمضان – عمر سامي – محمد لاشين – عبد العزيز إيهاب – عبد الرحمن فيصل – نبيل شريف – محمد مجدي – سيف هاني «فوكس» – أحمد خيري – أحمد راضي – إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف.

وضم الجهاز الفني للفريق كل من ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مديرًا للفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.

ويعد فوز الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة اليد إنجازًا كبيرًا للفريق، حيث إنه يحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء هذا الفوز بمثابة رد اعتبار للأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر في الموسم الماضي.

ويواصل الأهلي مسيرته الناجحة في الموسم الحالي، حيث يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب.