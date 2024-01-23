لأصابة كريستيانو رونالدو.. تأجيل مباراتي النصر الودية في الصين (بيان رسمي)

أعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي عبر صفحته على منصة إكس X أنه تقرر تأجيل مباريات الفريق الودية في الصين، حيث غادر الفريق إلى الصين من أجل الاستعداد لعودة الفريق إلى البطولات الرسمية، حيث توقف الدوري السعودي بسبب بطولة كأس آسيا.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

كان رونالدو نجم فريق النصر تعرض للإصابة فقرر نادي النصر مع الهيئة المنظمة للمباراة تأجيل اللقاءات الودية للفريق في الصين وذلك لغياب كريستيانو رونالدو، وبعض المشاكل في تنظيم المباراة، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباريات الودية.

#النصر يعلن رسميًا تأجيل مبارياته المقرر إقامتها في الصين، وتحديد الموعد لاحقًا. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 23, 2024

كانت الجماهير الصينية قد احتفت بنادي النصر قبل عدة أيام، وأشار بيان نادي النصر أن الفريق يكمل التدريبات في الصين بمدينة شينزين وأنه يلتزم بالتعاقد مع الشركة المنظمة للمباريات الودية والتي ستقام في وقت لاحق بدلا من يومي 26 و28 يناير.

يعود الدوري السعودي مرة أخرى يوم 15 فبراير المقبل مع الجولة 20 حيث يأتي نادي النصر في المركز الثاني بالدوري السعودي خلف الهلال المتصدر.