كينو صفقة الزمالك القادمة.. الحقيقة الغائبة عن هؤلاء

ضجة عارمة اجتاحت كل سوشيال ميديا الزمالك، عقب أنباء تعاقد الفريق الأبيض مع اللاعب البرازيلي كينو، والذي لعب لفريق بيراميدز من قبل، وأبهر الجمهور المصري بمهاراته. فهل يكون كينو صفقة الزمالك القادمة؟.

صفقة كينو وطموح جمهور الزمالك

بعد رحيل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي عن الزمالك، هناك طموح كبير لدى جمهور الأبيض، أن يحل محله لاعب مميز، ويمتلك مهارات كروية كبيرة، ولذلك تشبثوا بأخبار تعاقد الزمالك مع كينو.

ولكن من جانبه أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كل ما يثار حول تواصل الزمالك مع اللاعب كينو ما هو إلا حديث فارغ.

وأيضا نفى أمير مرتضى منصور ذلك الأمر، وأكد أنه علم بأخبار صفقة كينو للزمالك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يعرف أي شيء عن ذلك.

وكيل اللاعب كينو أيضا نفى وجود أي اتصالات بين مجلس إدارة الزمالك وبين كينو، موضحا أن اللاعب لن يلعب في الدوري المصري؛ إلا إذا أعجبه النادي والمشروع الذي يطمح لتحقيقه.

صفقة كينو واللعب في الزمالك

نحن هنا لنوضح لكل جماهير الزمالك الحقيقة الغائبة، وهي أن النادي لا يستطيع التعاقد مع كينو، اللاعب قيمته التسويقية الآن: هي 3 ملايين يورو.

ولو كان الزمالك يستطيع أن يدفع مثل هذا المبلغ؛ لكان قد أبقى على أشرف بن شرقي، الذي حقق نجاحات مع الزمالك بالفعل، وأفضل بكثير من لاعب ما زال في علم الغيب.

ومن هذا المنطلق نقول لجماهير الزمالك، تأكدوا أن مرتضى منصور سوف يجلب لكم صفقات جيدة بديلة لكل الراحلين، لكن بالتأكيد ليس من بينها كينو.