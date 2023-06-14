كيليان مبابي يحرج نادي باريس سان جيرمان مجدداً

أحرج كيليان مبابي نادي باريس سان جيرمان بتصريحات جديدة حول رحيل ليونيل ميسي.

ميسي لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا

قال كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا خلال المقابلة التي أجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين: أشعر بالأسف لرحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي وقال: إنه على الأرجح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس ساراً عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وأنا لا أفهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله.

وختم: نحن نتكلم عن ميسي، يجب أن يتم احترامه، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه.

وأكّد مبابي بأنه سعيد في البقاء الموسم المقبل في صفوف فريقه باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه لم يطلب أن يتم التخلي عنه أو الانتقال إلى ريال مدريد وذلك في حديث مع صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الرياضية الإيطالية نشر يوم الأربعاء.

مبابي يرفض التجديد

وقال مبابي كل ما في الأمر أني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام إضافي. لم نتحدث إطلاقا مع باريس سان جيرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قالت إن كيليان مبابي بعث خطابًا إلى إدارة باريس سان جيرمان، أنه لن يمدد تعاقده إلى 2025 ولن يفّعل خيار السنة الإضافية، وسينتهي تعاقده بنهاية يونيو 2024.

وقال مبابي في بيانه الرسمي عبر وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الثلاثاء: «لم أناقش أبدًا تمديد عقدي مع إدارة باريس سان جيرمان، تم إبلاغ مجلس الإدارة منذ 15 يوليو 2022 بقراري بعدم التمديد إلى ما بعد عام 2024، وكان المقصود من الرسالة المرسلة فقط تأكيد ما قلته لهم بالفعل»